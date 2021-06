© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà a Valeria Ciarambino per le minacce ricevute. Non fermeranno il suo impegno per la sua Regione e non fermeranno la nostra battaglia per contrastare con forza e determinazione le mafie e il malaffare in ogni contesto istituzionale e sociale. Forza Valeria". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)