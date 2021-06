Speciale infrastrutture: giunta Lombardia approva dismissione deposito oli minerali a Ostiglia (Mantova)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha dato il consenso al ministero della Transizione tecnologica per autorizzare Ep Produzione spa a dismettere il deposito di oli minerali ad uso industriale in Borgo San Giovanni sul territorio di Ostiglia (Mantova) che alimentava la Centrale termo-elettrica di Ostiglia. Il progetto prevede la dismissione dell'intero parco serbatoi da 203mila metri cubi fuori esercizio dal 2010. Si tratta di due serbatoi fuori terra da 100mila metri cubi ciascuno, già contenenti olio combustibile denso, e di un serbatoio fuori terra da 3mila metri cubi per olio combustibile fluido. Oltre ad altri serbatoi minori di servizio. La decisione sarà ora trasmessa al ministero della Transizione Ecologica, direzione generale Infrastrutture e Sicurezza sistemi energetici e geominerari, per le opportune azioni. La disposizione rientra tra le funzioni amministrative relative agli impianti strategici soggetti ad autorizzazione del Ministero della Transizione ecologica previa intesa con la Regione interessata previste dalla legge del 4 aprile 2012. "Regione Lombardia - spiega l'assessore Cattaneo - conferma l'attenzione verso il territorio e l'ambiente e il suo ripristino, anche in aree che sono state sfruttate intensivamente". (Com)