Speciale infrastrutture: Puglia, Leo, firmato accordo Arpal-Asset per migliorare centri per impiego

- "Stiamo dando piena attuazione al piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del Lavoro e, con la firma dell'accordo tra Arpal e Asset, aggiungiamo un ulteriore tassello al radicale percorso di riforma dei Cpi e del servizio pubblico per il lavoro". Lo ha comunicato in una nota l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo: "Ho sempre ribadito che il piano Straordinario di potenziamento doveva seguire alcune precise direttrici, tutte di eguale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo finale di riforma dei servizi per il lavoro pugliesi: è infatti necessario adeguare l'organico dei nostri Centri per l'Impiego e sono tuttora in corso le selezioni a tempo determinato e indeterminato utili al rafforzamento del personale per un totale di 1129 nuove unità, ma è altrettanto importante intervenire sui sistemi informatici e sulle piattaforme, infine è indispensabile intervenire sulle strutture ospitanti i Centri per l'Impiego per renderli funzionali ad ospitare il nuovo personale e le rinnovate infrastrutture digitali, nonché a standardizzare processi ed identità visive su tutto il territorio regionale". (Ren)