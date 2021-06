Speciale scuola: Francia, studente chiede a Macron come sta dopo lo schiaffo dei giorni scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una visita in una scuola elementare nel dipartimento della Somma, nel nord della Francia, il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato interpellato da un giovane studente, che gli ha chiesto come si sentiva dopo lo schiaffo preso da un uomo nei giorni scorsi in occasione di un incontro con il pubblico. "Come va con lo schiaffo che hai preso?", ha chiesto il bambino. "Sto bene, ma non è gradevole, eh. E non si fa, eh. Non bisogna mai fare una cosa simile, neanche nel cortile", ha risposto il presidente. (Frp)