Speciale scuola: Municipio Roma XIII, De Priamo (Fd'I), bambini disabili abbandonati da amministrazione

- "Quanto sta accadendo nel Municipio XIII ha dell'incredibile. La Regione Lazio ha finanziato, nel luglio 2020, il sostegno per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio ma, nonostante siano state approvate e finanziate tutte le ore per l'assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternata per i bambini di scuola dell'infanzia e dei nidi che, avendo i requisiti necessari, avevano fatto richiesta, il Municipio XIII – ha ben pensato di affidare il servizio solo per una piccola parte delle ore previste, in quanto non ha previsto in bilancio lo stanziamento dei fondi necessari a coprire tutto il servizio fino alla fine dell'anno scolastico". Lo dichiara, in una nota, Andrea De priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "Così 16 bambini - aggiunge - che necessitano di sostegno nell'apprendimento hanno dovuto interrompere il percorso formativo. Il tutto, va ripetuto, nonostante la Regione Lazio abbia finanziato la copertura del servizio fino a fine giugno. Questa inaccettabile situazione ci è stata segnalata da una madre di un bambino di che, da settembre, è stata costretta a iniziare una battaglia per vedere riconosciuto il diritto all'assistenza nell'apprendimento del proprio figlio e, dopo mancate informazioni e rimbalzi da un ufficio all'altro, è stata costretta a individuare da sola – senza assistenza alcuna – il percorso di sostegno che le istituzioni locali avrebbero dovuto attivare. E così, dopo numerose Pec e Regione Lazio, Municipio XIII, Dipartimento Scuola di Roma Capitale e Ministero per la Funzione Pubblica, riesce ad ottenere 176 ore di sostegno scolastico per il figlio. Nonostante questo, le attività di sostegno per la Comunicazione Aumentativa Alternata sono state avviate soltanto ad aprile, per poi interrompersi il 19 maggio dopo sole 48 ore di assistenza erogata". (Com)