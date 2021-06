Speciale scuola: Usa, il Texas proibisce agli insegnanti di portare in aula la "teoria critica della razza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole non possono “richiedere agli studenti la comprensione del Progetto 1619”, l’iniziativa del “New York Times” che rielabora la storia degli Stati Uniti dal punto di vista degli afroamericani e alla luce delle conseguenze a lungo termine della schiavitù. La legge non menziona espressamente la teoria critica della razza, ma fa riferimento ai diversi punti che costituiscono il fulcro della scuola di pensiero. La teoria si basa sull’assunto che la schiavitù continui a pesare sulla struttura politica, sociale, economica e giuridica degli Stati Uniti, avendo creato “un sistema di diseguaglianza intrinseca” e un “razzismo istituzionalizzato” che hanno ancora un forte impatto sulla vita degli afroamericani. Il disegno di legge era stato approvato alla fine di maggio dal Senato statale ed entrerà in vigore a partire dal primo settembre. (Nys)