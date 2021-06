Lazio: Bankitalia, ripercussioni su economia a causa del Covid, calo Pil di 8,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è diffusa rapidamente anche nel Lazio. “Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività, adottate per limitare i contagi, hanno avuto forti ripercussioni sul sistema economico regionale, sebbene con risultati differenziati tra i principali settori. L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) elaborato dalla Banca d’Italia mostra, per il 2020, una caduta del Pil in termini reali pari all’8,4 per cento, sostanzialmente in linea con la media nazionale”. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. I settori più colpiti sono stati i servizi - in particolare alberghiero, ristorazione, commercio - penalizzati anche dalla caduta dei flussi turistici internazionali (-86 per cento).(Rer)