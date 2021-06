Speciale scuola: Campidoglio, giunta approva riduzione quote servizi scolastici in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato la memoria con cui dà mandato agli uffici di verificare e quantificare le quote contributive per i servizi scolastici ai fini della sospensione delle quote stesse per il periodo di qualificazione del Lazio in zona rossa. Il Dipartimento servizi educativi e scolastici è già al lavoro per verificare la situazione di ciascun utente di ogni singola struttura. Durante le ultime due settimane di "zona rossa", infatti, i servizi sono stati garantiti per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e per alcuni loro compagni. Sono state date indicazioni per la sospensione delle quote relative al periodo in oggetto per gli utenti che non hanno mai frequentato il servizio Nido o usufruito del servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico, e al ricalcolo in maniera proporzionale ai giorni di frequenza per chi ne ha usufruito in parte. (Com)