Whirlpool: sindacati, convocazione al Mise il 23, ora governo si schieri con lavoratori

- Con la manifestazione di oggi abbiamo finalmente ottenuto la riconvocazione al ministero dello Sviluppo economico del tavolo di trattativa per la Whirlpool di Napoli, il 23 giugno alle 14. Così in una nota congiunta Massimiliano Nobis, segretario nazionale Fim, Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm. “Dopo due anni di lotta con la quale abbiamo scongiurato l'avvio della procedura di licenziamento per 350 lavoratori, ora chiediamo al governo di schierarsi con noi: il governo sostiene di avere una soluzione solida per i lavoratori di Napoli, ma noi ribadiamo con forza che i lavoratori di Napoli non vogliono promesse, ma lavoro”, hanno detto, chiedendo al governo di farsi “garante degli impegni presi a suo tempo da Whirlpool e non rispettati”. “La multinazionale sta perpetrando una grave ingiustizia, è arrivato il momento che la politica passi dalle promesse ai fatti concreti: in un momento di ripresa del mercato, è inaccettabile la chiusura di Napoli e il progressivo disimpegno di Whirlpool per il nostro Paese”, concludono. (Com)