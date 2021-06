Carceri: Sisto, servono più risorse per assistenza sociale detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori dedicati all'assistenza ai detenuti "sono in tutto 1.600, a fronte di un'utenza di 15 mila persone: un numero palesemente insufficiente per un ruolo divenuto sempre più complesso". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al webinar "Giustizia e servizio sociale. Quale Italia dopo il Pnrr?", promosso dal Consiglio nazionale Ordine degli assistenti sociali. "La complessità di una realtà in costante evoluzione - ha proseguito - impone di intraprendere un percorso di formazione continua che consenta all'assistente sociale a contatto con i detenuti un aggiornamento costante. Ed è parimenti necessario individuare dei fondi, ove possibile all'interno del Pnrr, per il potenziamento del ruolo. Garantire piena assistenza sociale ai detenuti - ha concluso - è indispensabile per massimizzare il valore rieducativo della pena sul quale il governo sta investendo con primaria attenzione". (Com)