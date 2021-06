Lazio: Bankitalia, nel 2020 cresciuta liquidità imprese, più prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020, è cresciuta la liquidità delle imprese del Lazio. L’espansione dei prestiti è stata favorita dalle garanzie pubbliche, dalle moratorie e dalla politica monetaria espansiva. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. “Il totale dei prestiti fornito dal sistema finanziario alla clientela regionale del Lazio è notevolmente cresciuto, trainato prima da alcune operazioni straordinarie di grandi gruppi e successivamente dall’introduzione delle misure governative di sostegno al credito. Il tasso di deterioramento dei prestiti alla clientela del Lazio non ha ancora risentito degli effetti della crisi, ad eccezione di un lieve peggioramento per le imprese dei servizi, tra le più esposte alle conseguenze della crisi pandemica, mentre la qualità del credito concesso alle famiglie mostra un ulteriore lieve miglioramento. Tuttavia, è cresciuto il rischio di credito registrato dall’aumento della quota di crediti in bonis classificati come più rischiosi”.(Rer)