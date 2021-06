Lazio: Bankitalia, causa Covid aumento spesa enti territoriali in tutte le voci di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, a seguito della crisi pandemica e dell’emergenza sanitaria, la spesa corrente degli enti territoriali del Lazio è sensibilmente aumentata per tutte le voci di bilancio; vi hanno influito, in particolare, le spese per la sanità, i trasferimenti correnti a famiglie e imprese e gli acquisti di beni e servizi. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Nello stesso periodo la spesa in conto capitale è cresciuta in misura modesta, meno di quanto registrato nel resto del Paese. Le entrate sono significativamente aumentate grazie ai trasferimenti statali destinati a fronteggiare gli effetti della epidemia di Covid-19. La perdita di gettito per i bilanci dei Comuni del Lazio, mitigata dalle iniziative di ristoro nazionali predisposte per fronteggiare l’emergenza, è stata inferiore alla media nazionale.(Rer)