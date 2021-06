Lazio: Bankitalia, in 2020 cresciuto debito amministrazioni locali, 64 per cento sostegni da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il debito delle Amministrazioni locali del Lazio è cresciuto, mantenendosi sensibilmente superiore, in termini pro capite, a quello medio nazionale e delle altre Regioni a statuto ordinario (Rso). E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Per fronteggiare l’emergenza, ai provvedimenti nazionali di sostegno all’economia si sono aggiunti quelli della Regione, per un importo complessivo di 430 milioni di euro, di cui i due terzi destinati direttamente a imprese, artigiani e professionisti; la restante parte è stata utilizzata per il sostegno delle famiglie in difficoltà. Nel complesso, gli interventi sono stati finanziati per il 64 per cento con risorse regionali e per il 36 per cento con la rimodulazione dei fondi strutturali europei.(Rer)