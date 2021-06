Lazio: Bankitalia, crollo fatturato del 30 per cento per le industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 nel Lazio nell’industria in senso stretto il valore aggiunto in termini reali ha registrato una forte contrazione (-10,2 per cento), in linea con la media nazionale. Sul calo hanno pesato la diminuzione della domanda interna ed estera e le restrizioni introdotte per il contenimento della pandemia. Secondo l’indagine della Banca d’Italia (Invind), condotta su un campione di imprese con almeno 20 addetti, nel 2020 il saldo tra la quota di quelle con fatturato in crescita e la quota di quelle con fatturato in diminuzione è stato ampiamente negativo (-30 punti percentuali, a fronte di -48 punti nella media italiana). E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. (segue) (Rer)