Lazio: Bankitalia, crollo fatturato del 30 per cento per le industrie (2)

- “Le aspettative sono di una consistente ripresa; poco più dei tre quarti delle aziende si attendono di aumentare il fatturato nel 2021, un dato in linea con la media nazionale. Nel 2020 la percentuale di imprese che hanno diminuito gli investimenti rispetto all’anno precedente è stata superiore a quella delle imprese che li hanno aumentati; il saldo negativo risultava pari a circa 4 punti percentuali (-19 per cento nella media italiana). Per il 2021 il 42,4 per cento delle imprese prevede di aumentare gli investimenti. (Rer)