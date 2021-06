Finanza: Consob dispone oscuramento di sette nuovi siti web per abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consob ha ordinato l'oscuramento di sette nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: cinque di intermediazione finanziaria abusiva e due mediante i quali viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Stando al relativo comunicato stampa, il provvedimento è stato disposto per i siti Uab Bensela, Felicity Group Ltd, Lacari Group Ltd, Hcm Group, Lead Secure Ltd e Leverit Panama Sa/Sirio Compliance Trust. Sale così a 474 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. (Com)