Lazio: Bankitalia, crisi del settore edilizia ma aumento bandi per lavori pubblici

- Nel 2020 anche l’attività nel settore delle costruzioni del Lazio ha risentito della crisi generata dalla pandemia. Il valore aggiunto a prezzi costanti si è significativamente ridotto di circa il 6 per cento. In base ai risultati dell’indagine della Banca d’Italia, su un campione di imprese delle costruzioni con almeno 10 addetti, la produzione totale del settore è diminuita; la percentuale di quelle che hanno riportato un utile di esercizio è calata ed è aumentata quella delle aziende in perdita. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Nel periodo tra ottobre 2019 e settembre 2020 le casse edili hanno registrato nella provincia di Roma un significativo calo delle aziende attive, del numero di lavoratori e delle ore lavorate. Nel 2020, secondo l’Osservatorio semestrale delle opere pubbliche del Cresme, il numero e gli importi dei bandi di gara per lavori pubblici nel Lazio sono aumentati rispettivamente del 13,2 e dell’11,2 per cento.(Rer)