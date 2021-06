Lazio: Bankitalia, -81 per cento presenze turistiche in città metropolitana di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le presenze turistiche nelle strutture alberghiere della Città metropolitana di Roma, che costituiscono circa i nove decimi del totale regionale, secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo si sono contratte dell’81 per cento rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. La diminuzione delle presenze di turisti stranieri, che rappresentavano i due terzi del totale, è stata più marcata di quella dei visitatori italiani (rispettivamente -86 e -71 per cento). Nel 2020 la spesa a prezzi correnti dei visitatori stranieri nel Lazio, rilevata dall’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale, si è ridotta del 75 per cento. Nel primo bimestre del 2021 le presenze di turisti negli alberghi della Capitale sono state inferiori di oltre il 95 per cento a quelle del corrispondente periodo del 2020. (segue) (Rer)