Lazio: Bankitalia, -23 per cento merci in porti Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, -90 per cento crocieristi

- Nel sistema portuale regionale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) le merci complessivamente imbarcate e sbarcate nel 2020 sono diminuite del 23 per cento, la movimentazione di container del 5 per cento. Il traffico di crocieristi si è ridotto di oltre il 90 per cento, mentre i passeggeri trasportati sui servizi marittimi di linea sono diminuiti del 47 per cento. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi.(Rer)