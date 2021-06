Lazio: Bankitalia, settore aerospaziale con migliore prestazione d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del settore manifatturiero, il settore aerospaziale nel Lazio ha registrato nel passato decennio una performance migliore del complessivo comparto della manifattura, sia in Italia sia nel Lazio, dove il valore aggiunto e il numero di addetti sono cresciuti più che nella media italiana. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. “In base a nostre elaborazioni sui dati Asi4, Invind, Inps e Cerved, abbiamo stimato che nel 2018 nel Lazio il valore aggiunto delle imprese della space economy era circa 270 milioni di euro e gli addetti circa 2.500 unità, pari rispettivamente al 52 e al 48 per cento del valore aggiunto e degli addetti totali in Italia. Nel periodo 2012-2018 il valore aggiunto è cresciuto del 3,8 per cento, più che nel resto del paese (figura B, pannello a), nonostante l’occupazione sia diminuita dell’1,8 per cento (nel resto d’Italia l’occupazione è aumentata del 2 per cento”.(Rer)