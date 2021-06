Lazio: Bankitalia, +11,1 per cento persone vivono in famiglia senza reddito di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peggioramento condizioni del mercato del lavoro hanno avuto profonde ripercussioni sulle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili, e sulla diseguaglianza dei redditi. Ciò si è riflesso sulla quota di persone che vivono in famiglie senza redditi da lavoro, cresciuta nel Lazio all’11,1 per cento; l’aumento è stato più sostenuto per le famiglie dove la persona di riferimento è straniera o detiene un basso titolo di studio. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Nei nuclei familiari privi di redditi da lavoro vive quasi l’11 per cento dei minori, una percentuale cresciuta sensibilmente rispetto al 2019. Con l’emergenza sanitaria, nel 2020 è cresciuta anche la quota di persone nei nuclei familiari attivi più esposti al rischio occupazionale – quelli con lavoratori a tempo determinato o che beneficiano di integrazione salariale – al 7,5 per cento, un livello analogo a quello medio italiano, mentre è diminuita la percentuale di persone nei nuclei a minore rischio occupazionale.(Rer)