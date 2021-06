Multiservizi: Ficcardi (Verdi), sono 2.500 i lavoratori e lavoratrici a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 2.500 i lavoratori e lavoratrici di Multiservizi che rischiano di trovarsi senza più un impiego. E anche ieri, nel consiglio straordinario chiesto dall'opposizione, Giunta e maggioranza a cinque stelle non hanno proposto soluzioni che possano garantire tutela dei lavoratori e qualità dei servizi", così in una nota Simona Ficcardi, consigliera comunale di Roma e capogruppo di Europa Verde in Assemblea capitolina. "Multiservizi ha svolto per anni un'attività essenziale E il M5s cosa fa? Non concede una proroga e indice una gara ponte. Questo senza tenere in considerazione che la tutela del lavoro, soprattutto nel periodo post pandemico, deve essere prioritaria - prosegue Ficcardi -. Roma Capitale vuole così mettere a rischio, di nuovo, un servizio pubblico con le prevedibili conseguenze sulla qualità e sulla vita dei lavoratori. Siamo preoccupati per questo indebolimento di tutte le partecipate e delle attività che svolgono, in questo caso quello scolastico. Chiediamo pertanto - conclude la consigliera - che alternativamente alla proroga si provveda ad internalizzare i lavoratori, anche se il M5s ha già rigettato in Aula Giulio Cesare le nostre proposte e si dovrà assumere la responsabilità delle ricadute gravissime di questa scelta sulla vivibilità di questa città, sfiancata dalla pigra gestione politica e dalle sue scelte scellerate". (Com)