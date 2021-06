Lazio: Bankitalia, fino a 84 per cento calo traffico passeggeri da Fiumicino e Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei due principali scali aeroportuali del Lazio, Fiumicino e Ciampino, nel 2020 il numero di passeggeri si è ridotto di oltre tre quarti. Il calo del traffico di passeggeri sui voli UE ed extra-europei (rispettivamente 77 e 84 per cento) è stato più ampio di quello registrato sulle tratte nazionali (68 per cento). La movimentazione di merci via aereo è diminuita del 56 per cento. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi.(Rer)