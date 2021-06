Lazio: Bankitalia, crollo traffico aereo ha aggravato crisi di Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del traffico aereo indotto dalla crisi pandemica ha aggravato la crisi economico-finanziaria di Alitalia, in amministrazione straordinaria dal maggio del 2017. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Nei due principali scali aeroportuali del Lazio Fiumicino e Ciampino, si legge infatti nel rapporto Bankitalia, nel 2020 il numero di passeggeri si è ridotto di oltre tre quarti. Il calo del traffico di passeggeri sui voli Ue ed extra-europei (rispettivamente 77 e 84 per cento) è stato più ampio di quello registrato sulle tratte nazionali (68 per cento). La movimentazione di merci via aereo è diminuita del 56 per cento.(Rer)