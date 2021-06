Lazio: Bankitalia, calo 4,4 per cento dipendenti nel commercio e 8,3 per cento alberghi e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto del commercio e quello degli alberghi e ristoranti nel Lazio, che nel 2019 occupavano nel complesso quasi un quinto dei lavoratori della regione (in linea con la media nazionale), sono stati tra i più colpiti dalle conseguenze della pandemia: la riduzione degli addetti nel 2020 è stata del 4,4 per cento nel commercio e dell’8,3 nel comparto degli alberghi e ristoranti, accentuando le diminuzioni registrate nei due anni precedenti. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. L’occupazione è calata soprattutto tra i più giovani, nella fascia d’età 15-34 anni, tra i quali sono maggiormente diffusi i contratti a tempo determinato; la riduzione (-5,4 per cento) è stata superiore a quella registrata a livello nazionale. (segue) (Rer)