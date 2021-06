Lazio: Bankitalia, calo 4,4 per cento dipendenti nel commercio e 8,3 per cento alberghi e ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli occupati sono diminuiti, seppur in misura minore, anche nella fascia 35-54 anni e sono invece ancora aumentati in quella dei più anziani (con almeno 55 anni; 3,8 per cento). Si è ridotta sia l’occupazione femminile sia quella maschile, ma per le donne, impiegate quasi totalmente nei servizi, la riduzione è stata più marcata (-3,1 per cento a fronte del -1,1 per cento degli uomini). Il calo delle lavoratrici ha interrotto un aumento che proseguiva da un quadriennio e che negli ultimi due anni aveva sostenuto l’occupazione regionale. Sono diminuiti i lavoratori dipendenti e gli autonomi (-2,0 e -1,8 per cento, rispettivamente). (Rer)