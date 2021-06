Lazio: Bankitalia, con Covid comuni hanno perso 57 per cento entrate tributarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Comuni le entrate tributarie ed extra tributarie interessate dagli effetti della crisi pandemica rappresentavano nel Lazio oltre il 57 per cento delle entrate correnti annue complessive, un valore lievemente superiore a quello medio nazionale (54 per cento). E’ quanto emerge dal Rapporto annuale di Banca d’Italia “L’economia del Lazio” presentato oggi. Nel 2020 la perdita su tali entrate, rispetto alla media del triennio 2017-19, è ammontata a 364 milioni di euro (273 per quelle tributarie e 91 per quelle extra tributarie). La perdita totale ammonta al 5,3 per cento delle entrate correnti annue, un valore inferiore alla media nazionale (5,9 per cento). Le iniziative governative di ristoro delle perdite di gettito e il contributo nazionale alle maggiori spese necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno permesso di mitigare gli effetti sul bilancio dei Comuni.(Rer)