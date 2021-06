Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi prosegue tour nell'est, oggi visita nella provincia dell'Ituri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, è arrivato a Bunia, nella provincia orientale dell'Ituri, terza tappa del suo tour nell'est del Paese dove è in vigore dallo scorso 6 maggio la legge marziale. Secondo quanto reso noto dalla presidenza in un comunicato, l'aereo presidenziale è atterrato ieri sera a Bunia, dove è stato accolto da molti residenti ed esponenti politici. La visita nell'Ituri fa seguito a quella effettuata da Tshisekedi nella provincia del Nord Kivu, dove ha fatto tappa a Goma, a Beni e a Butembo. Il tour di Tshisekedi è finalizzato a rassicurare la popolazione locale vittima dalle violenze dei gruppi ribelli - in particolare le Forze democratiche alleate (Adf) ugandesi - che proliferano nell'est del Paese e a riaffermare la determinazione del governo a sconfiggere la ribellione. Nel corso del suo soggiorno a Butembo, ieri il capo dello Stato è tornato quindi a difendere lo stato d'assedio proclamato il mese scorso e ha promesso di fare luce sui presunti abusi commessi dalle forze armate congolesi (Fardc). (segue) (Res)