Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi prosegue tour nell'est, oggi visita nella provincia dell'Ituri (2)

- Mercoledì scorso un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha infatti pubblicato un rapporto in cui ha documentato diversi casi di possibili crimini di guerra commessi dai militari congolesi, il più grave dei quali è avvenuto nell'Ituri l'anno scorso: sulla base di interviste effettuate ad una cinquantina di testimoni, vittime e membri delle forze di sicurezza, diverse unità dell'esercito sono accusate di aver commesso violenze, esecuzioni sommarie, stupri, distruzioni e saccheggi di villaggi in particolare nei confronti delle popolazioni di etnia bira e lendu, considerate vicine ai due principali gruppi armati locali, la Forza patriottica di resistenza dell'Ituri (Fpri) e la Cooperativa di sviluppo del Congo (Codeco). In particolare, secondo il rapporto, il 25 giugno 2020 in un villaggio sono state addirittura giustiziate 13 persone. Inoltre, sostengono gli esperti, i miliziani Codeco avrebbero attinto la maggior parte delle loro armi proprio dalle Fardc. Negli attacchi, secondo le statistiche ufficiali, sono stati uccisi 172 militari, sono stati rubati 130 fucili Ak-47 (kalashnikov), granate, lanciarazzi, mitragliatrici e persino un mortaio, tuttavia secondo il gruppo di esperti altri ufficiali delle Fardc avrebbero fornito armi a questi stessi miliziani. (segue) (Res)