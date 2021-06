Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi prosegue tour nell'est, oggi visita nella provincia dell'Ituri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casi simili sono stati documentati nel Nord Kivu. Nel territorio di Beni, in particolare, il gruppo armato islamista di origine ugandese Adf è accusato di aver preso di mira in gran parte contadini e di averne uccisi un centinaio, oltre a catturarne altri cento. Inoltre, i militari del 312mo Battaglione Commando, già citato in precedenti rapporti, sono accusati di aver agevolato il contrabbando di cacao verso l'Uganda, così come di aver attaccato i commercianti d'oro nella provincia dell'Ituri. Casi simili sono stati segnalati anche nel Sud Kivu, dove il colonnello Manassé del Battaglione 21042 è accusato di aver ordinato ai suoi uomini di raccogliere oro per 72 ore nell'area di Misisi. Il gruppo di esperti accusa anche altri ufficiali di sostenere gruppi armati, in particolare Codeco nell'Ituri, Mai-Mai nel Sud Kivu e la fazione Difesa Nduma del Congo (Ndc) guidata dal capo dell'intelligence del movimento, Gilbert Bwira Chuo, nel Nord Kivu. Per quest'ultimo caso, il gruppo di esperti ha addirittura trovato un documento ufficiale in possesso delle Fardc che lo cita come “collaboratore”. (Res)