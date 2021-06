Aeroporti: AdR entra in Plug and play tech center, piattaforma globale di innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della società statunitense Plug and Play Tech Center come partner rispecchia l’approccio di AdR: PnP ha creato la più grande rete di start-up al mondo, che copre oltre 35.000 start-up, con 500 partner aziendali ufficiali – e una crescente attenzione verso il settore dei viaggi. "Siamo molto orgogliosi di annunciare questa nuova partnership con Aeroporti di Roma," ha dichiarato Benjamin Kloss, director & head of ventures di Plug and Play Austria, a proposito della nuova partnership. "Come uno degli aeroporti più trafficati e importanti d'Europa, che ha vinto il premio Aci Best Airport per tre anni consecutivi, e con una strategia di innovazione incredibilmente ambiziosa e ben progettata, AdR è l'aggiunta perfetta alla nostra piattaforma di viaggio e all'innovazione nell’ecosistema aeroportuale". (Com)