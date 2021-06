Vaccini: Bertolaso, dal 25 luglio si piotrà spostare data seconda dose per casi davvero necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 25 giugno in Lombardia si potrà spostare l'appuntamento per la seconda dose del vaccino con un preavviso di 7 giorni. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla campagna vaccinale contro il coronavirus. Bertolaso ha poi spiegato che questo è stato reso possibile grazie a un lavoro di poste straordinario con cui si è rivista tutta l'organizzazione del meccanismo delle prenotazioni e, scendendo nel dettaglio ha proseguito auspicando che “tutti non si mettano lì a cercare di cambiare la data di somministrazione della seconda dose: deve essere fatto per i casi davvero necessari, in modo da evitare di ingolfare il sistema e di creare problemi sulle agende già predisposte da Ats e Asst per tutto il mese di luglio”. Chi vorrà spostare la seconda somministrazione, ha precisato, “potrà cambiare la data, ma anche l'ora e il centro vaccinale, e potrà farlo una sola volta nel rispetto delle tempistiche di somministrazione della seconda dose che varia da vaccino a vaccino con sette giorni di preavviso: significa che chi cercherà di spostare la data dal 25 giugno potrà farlo dal 2 luglio”. Per quanto riguarda il concetto di “ragione importante”, Bertolaso ha precisato che “non c'è un criterio specifico, non chiediamo il certificato medico o il biglietto aereo, ci appelliamo al buon senso dei nostri cittadini”. (Rem)