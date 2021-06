Libano: Hariri, opzione rinuncia a incarico è “sempre sul tavolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato del Libano, Saad Hariri, non conta per il momento di rinunciare all’incarico, dato che la priorità resta la formazione del governo, ma l’opzione di un ritiro è “sempre sul tavolo”. Il premier designato libanese lo ha detto oggi in un’intervista al quotidiano libanese “An Nahar”. “Non si tratta di una fuga davanti alle responsabilità, ma di un’azione nazionale, soprattutto se (la rinuncia) può facilitare la formazione di un governo che operi per salvare il Paese”, ha detto Hariri. Se tale rinuncia avesse luogo, ha proseguito, “non potrebbe essere considerata come vittoria di un campo politico, nel momento in cui il Paese collassa. Il Libano è privo di un governo nel pieno delle sue funzioni dall’agosto del 2020, a seguito di uno scontro politico tra il presidente della Repubblica, Michel Aoun, e il primo ministro incaricato Hariri. Dopo aver valutato seriamente la possibilità di una rinuncia, quest’ultimo è stato convinto a restare dal presidente del parlamento, Nabih Berri, che ha promosso un’iniziativa di mediazione proponendo un governo a 24 ministri senza il cosiddetto “terzo di blocco” (il terzo più uno dei ministri che consente, secondo la Costituzione libanese, un diritto di veto de facto sulle decisioni dell’esecutivo).(Res)