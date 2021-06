Scuola: Politi (Lega), vinta battaglia, quote mensa relativa alla zona rossa saranno sospese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti che finalmente il Comune con memoria del 11 giugno abbia dato mandato al Dipartimento dei servizi educativi e scolastici di predisporre gli atti deliberativi che verifichino e quantifichino le quote contributive per i servizi scolastici ai fini della loro sospensione o decurtazione inerente il periodo di zona rossa, in cui le scuole erano chiuse". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Abbiamo chiesto fin da subito, attraverso vari atti - aggiunge - che il sindaco e l'assessore competente valutassero l'annullamento del versamento delle quote per la mensa nelle scuole dell'infanzia e primarie, per tutelare le famiglie interessate che hanno sostenuto un esborso economico senza poter usufruire di alcun servizio, poiché a seguito del Dpcm le scuole erano chiuse. Ci conforta sapere che la battaglia che abbiamo intrapreso abbia avuto buon esito anche nel coinvolgere gli uffici municipali nel controllo delle quote. Dalla parte delle famiglie sempre".(Com)