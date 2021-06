Emilia Romagna: Donini, investimenti da 1 mln per sei progetti in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla medicina di precisione nella malattia di Parkinson al trattamento dei pazienti con epatite C, dal percorso di cura in Pronto soccorso alle cure palliative a domicilio. Lo ha annunciato la Regione Emilia Romagna in una nota: "la giunta regionale ha approvato, nell’ambito del bando 2020 del programma di ricerca sanitaria finalizzata dell’Emilia-Romagna (Fin-Rer), la graduatoria dei programmi di rete ritenuti ammissibili a finanziamento. Sono sei, a cui vengono assegnati complessivamente più di 1 milione e 600mila euro di contributi regionali". L'assessore Raffaele Donini ha spiegato: “Si tratta di risorse che la Regione ha messo a disposizione con questo bando, e che vengono destinate al finanziamento di attività di ricerca svolte dagli operatori del nostro Servizio sanitario all’interno delle Aziende sanitarie e degli Irccs dell’Emilia-Romagna". Donini ha proseguito: "Confermiamo così l’impegno di questa Regione per la ricerca: investire in quest’ambito vuol dire guardare al futuro, contribuendo ad accrescere e migliorare la conoscenza nei percorsi di prevenzione, diagnosi e sviluppo di nuove cure per i pazienti. Mentre prosegue l’impegno, enorme, per fronteggiare la pandemia e andare avanti con la campagna vaccinale, continua anche tutta l’attività sanitaria extra Covid, sperando che al più presto torni ad essere unica protagonista”. (Ren)