Ue: Commissione, da Eu4Health 312 milioni di euro a preparazioni crisi sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, il programma Eu4Health (Ue per la Salute) finanzierà sistemi sanitari più moderni e resilienti, interventi per rafforzare la preparazione alle crisi sanitarie e un'azione dell'Unione europea nella lotta contro il cancro. Il primo programma di lavoro annuale di Eu4Health fornirà 312 milioni di euro per la preparazione alle crisi, la prevenzione delle malattie, i sistemi sanitari e il personale sanitario e la digitalizzazione. I progetti finanziati riguarderanno la sorveglianza delle malattie, la prevenzione della carenza di medicinali, la prevenzione, la diagnosi precoce, la diagnosi e il trattamento del cancro, il rafforzamento delle reti di riferimento europee per le malattie rare, la verifica della resilienza dei sistemi sanitari e la preparazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, tra gli altri. Il programma sarà gestito dalla Commissione europea e dalla Health and Digital Executive Agency (HaDea). (Beb)