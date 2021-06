Serbia-Italia: ministro Esteri Di Maio in visita a Belgrado il 21 e 22 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio effettuerà una visita ufficiale in Serbia il 21 e 22 giugno. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri della Serbia, precisando che il capo della diplomazia di Belgrado, Nikola Selakovic, ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio. Nel corso dell'incontro, prosegue la nota, si è parlato della prossima visita del ministro Di Maio a Belgrado il 21 e 22 giugno. Selakovic ha affermato che la Serbia attribuisce grande importanza all'ulteriore sviluppo delle relazioni complessive con l'Italia in uno spirito di amicizia e di stretti legami tra i nostri popoli. Il ministro ha sottolineato che la cooperazione tra Serbia e Italia si sta sviluppando a livello di partenariato strategico, e che ciò si riflette nell'alto livello delle relazioni politiche ed economiche e nella cooperazione ramificata e di successo in numerosi settori. Selakovic ha aggiunto che per i rapporti tra i due Paesi sarebbe utile tenere nel prossimo futuro la quarta seduta congiunta dei governi. (segue) (Seb)