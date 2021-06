Speciale difesa: altri 7 aerei cinesi nella zona di identificazione di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri sette velivoli militari dell'aeronautica cinese sono entrati nella Zona di identificazione per la difesa aerea (Adiz) di Taiwan, appena due giorni dopo l'incursione record di 28 aerei militari cinesi. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Taiwan, ricordando che l'episodio è il sesto nel suo genere dall'inizio del mese di giugno. All'ultima intrusione hanno preso parte due aerei da combattimento J-16, quattro caccia J-7 e un velivolo per la guerra elettronica Y-8. Secondo quanto riportato dal ministero della Difesa di Taiwan, le intrusioni paiono rispondere a obiettivi specifici, come l'esibizione della potenza militare dell'Esercito popolare di liberazione (Epl), nonché l'addestramento e la ricognizione. (Cip)