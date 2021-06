Speciale difesa: Usa, la Nasa chiede più fondi per competere con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “un avversario molto aggressivo” nell’aerospazio e la Nasa, attraverso il suo nuovo amministratore Bill Nelson, sta facendo pressione sul Congresso degli Stati Uniti per avere i fondi necessari a rimanere competitiva. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”. “La strategia di Nelson, come quella dell’amministrazione (dell’ex presidente Donald) Trump, è di dipingere la Cina come un avversario non solo per la corsa alla luna, ma per il più ampio ruolo di leadership nello spazio. È uno scenario – osserva il quotidiano – divenuto più concreto, quando la Cina ha spedito il primo gruppo di astronauti verso la sua stazione spaziale in via di realizzazione per una missione di tre mesi, la più lunga mai sostenuta da un equipaggio cinese”. Al momento non è in vista alcuna forma di cooperazione con la Cina nell’aerospazio. La Nasa, che ha portato per la prima volta un essere umano sulla luna nel 1969 e che da 20 anni dispone di un equipaggio che vive a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), per legge dal 2011 non può avere alcuna forma di partenariato con la Cina. In effetti, nessun astronauta cinese è mai stato a bordo dell’Iss, sulla quale invece hanno messo piede astronauti da quasi 20 Paesi diversi. Le preoccupazioni degli Stati Uniti, come osservato dall’analista del Centro per gli studi strategici e internazionali Scott Kennedy, sono legate al fatto che le tecnologie usate nello spazio vengono utilizzate anche per la difesa nazionale. “Non ci sono tecnologie spaziali che non siano dual-use”, spiega Kennedy. (Nys)