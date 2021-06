Speciale difesa: Nicaragua, mandato di arresto per il fratello della scrittrice Gioconda Belli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 giugno la procura del Nicaragua ha ordinato una indagine sui conti bancari di 13 ex dirigenti della Funides. In un comunicato, citato dal quotidiano “La Prensa”, si legge che continuano le indagini sulla Fondazione Violeta Barrios Chamorro, Funides e tutte quelle persone legate a queste organizzazioni, sospettate di avere cospirato per “attaccare la società nicaraguense" e di avere ricevuto “risorse economiche finanziate da fonti straniere”. Si tratta dell’ultima di una serie di indagini aperte contro esponenti dell’opposizione in Nicaragua sulla base della controversa "Legge di difesa dei diritti del popolo all'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione per la pace", approvata lo scorso dicembre dall'Assemblea nazionale, a maggioranza sandinista. Il 15 giugno la polizia del Nicaragua ha arrestato il direttore generale della banca nicaraguense Banpro, Luis Rivas, per presunto “favoreggiamento dell’ingerenza straniera negli affari interni” del Paese. (Mec)