Speciale difesa: Romania, ambasciatore britannico, quasi un milione di romeni ha scelto di vivere nel Regno Unito

- Per l'occasione, il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, ha inviato il messaggio del primo ministro Florin Citu. "Il governo romeno valuta il Regno Unito come un partner strategico forte e affidabile", ha affermato Ciuca. "Il nostro obiettivo principale è modernizzare ed espandere la cooperazione bilaterale in altri settori: dalla politica estera e di sicurezza, dai legami economici e di difesa a quelli culturali ed educativi. È un'opportunità per riconfermare la nostra determinazione per una partnership più forte", si sottolinea nel messaggio inviato dall'esecutivo rumeno. E' stata citata anche la comunità rumena nel Regno Unito, "quasi un milione di rumeni che danno un prezioso contributo allo sviluppo della società britannica". "Siamo molto interessati a consolidare e capitalizzare il loro ruolo positivo nell'interesse delle relazioni romeno-britanniche e allo stesso modo nella protezione dei loro diritti", ha affermato Ciuca. A sua volta, il ministro dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo, Claudiu Nsui, ha apprezzato che "la Gran Bretagna è un esempio che la Romania deve seguire in termini di riforme del libero mercato, libero scambio e tassazione del lavoro". (Rob)