Speciale difesa: presidente turco Erdogan, possibile apertura base militare in Azerbaigian

- La Turchia è pronta ad aprire una base militare in Azerbaigian. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando ai media di ritorno dalla sua visita a Baku, precisando che la sua eventuale realizzazione rientra nell’ambito della dichiarazione sottoscritta a Shusha lo scorso 16 giugno. In caso fosse realizzata si tratterebbe della prima base di un Paese Nato in un territorio di un Paese dell'ex Unione sovietica. “Il tema (della base militare turca in Azerbaigian) non è al di fuori delle disposizioni dell'accordo di Shusha. È possibile approfondire la questione. La cosa più importante ora è garantire la sicurezza delle frontiere. I negoziati del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e del presidente russo Vladimir Putin possono contribuire allo sviluppo di questo argomento, così come i nostri prossimi negoziati", ha dichiarato Erdogan ai giornalisti. Lo scorso 3 giugno a Baku si è tenuto il 13mo incontro del dialogo militare ad alto livello azerbaigiano-turco per una discussione multiforme sulla cooperazione militare bilaterale. La Turchia e l'Azerbaigian hanno una forte cooperazione militare che include frequenti esercitazioni congiunte e un massiccio commercio di armi. Baku ha recentemente acquistato i droni turchi Bayraktar, utilizzati nel conflitto armato con l’Armenia nel Nagorno-Karabakh lo scorso autunno. (Tua)