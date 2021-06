Trasporti: Cotral, nessuna proposta a prefetto su aumento capienza a bordo bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna proposta di aumentare la capienza a bordo dei bus all’80 per cento è stata avanzata da Cotral in vista del tavolo convocato in Prefettura il prossimo mercoledì, diversamente da quanto riportato da alcune indiscrezioni di stampa. La revoca al limite dei posti è una decisione che l’azienda condividerà con la Regione Lazio, sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito all’andamento della curva epidemiologica. Il tema è inoltre all’attenzione della conferenza Stato – Regioni e le fughe in avanti di certo non aiutano a trovare soluzioni positive e condivise in questo delicato momento". Lo comunica l'azienda dei trasporti del Lazio Cotral spa in una nota.(Com)