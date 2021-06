Svezia: premier Lofven, "irresponsabile" la crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier svedese Stefan Lofven intende “fare tutto il possibile” per evitare la crisi di governo in vista del voto di sfiducia che verrà discusso lunedì in Parlamento. Lo ha affermato il capo dell’esecutivo svedese parlando oggi in conferenza stampa, ripreso dall’emittente “Svt”. “E’ chiaro che stiamo lavorando per prevenire una crisi”, ha detto il primo ministro, senza però fornire dettagli sulle trattative che sta conducendo. Lofven ha definito “irresponsabile” la crisi scatenata dal Partito della sinistra e sfruttata dall’opposizione. Qualora dovesse passare la sfiducia “saremo pronti, ovviamente. Mi auguro che non accada, per la semplice ragione che siamo ancora nel mezzo di una pandemia”, ha detto Lofven. “Abbiamo bisogno di politici forti che possano portare la Svezia al di fuori della pandemia e dare sostegno ulteriore al welfare”, ha aggiunto il premier. Lofven ha presentato intanto i programmi del governo per la cosiddetta “settimana della famiglia”, che prevede fra l’altro sei ulteriori giorni l’anno di ferie garantite ai genitori di bambini e adolescenti fra i 4 e i 16 anni. (segue) (Sts)