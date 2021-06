Svezia: premier Lofven, "irresponsabile" la crisi di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta dei Democratici svedesi di sfiduciare Lofven giunge dopo l'annuncio da parte del Partito della sinistra, che intende rovesciare l'esecutivo dei Socialdemocratici a causa della disputa sugli affitti gratuiti sugli appartamenti di nuova produzione. "Questo è qualcosa per cui abbiamo lottato da quando questo governo è entrato in carica", ha affermato Henrik Vinge, leader del gruppo dei Democratic al Riksdag. Il Partito della sinistra, che da sostegno esterno all'esecutivo di Lofven, ha aperto la crisi a causa della disputa creatasi sul tema delle condizioni di affitto per le case di nuova costruzione. La leader della formazione, Nooshi Dadgostar, ha spiegato che il partito “ha perso la fiducia nel premier svedese. La Svezia è ora in una situazione completamente nuova. Non è un messaggio facile quello che do qui oggi, ma qualcuno deve difendere gli inquilini svedesi", ha detto Dadgostar, accusando l'esecutivo di infrangere "il modello svedese". "So esattamente cosa vuol dire crescere in una società forte. Questa è la Svezia in cui sono cresciuta e non intendo contribuire allo smantellamento delle case popolari svedese", ha aggiunto. (Sts)