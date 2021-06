Roma: Raggi, al via creazione di strutture per mamme o papà separati in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tanti i genitori separati con figli che si ritrovano all’improvviso a vivere in una condizione di difficoltà socio-economica. A Roma non vogliamo lasciarli indietro. Stiamo infatti avviando una vera e propria innovazione nell’ambito dell’accoglienza, con la creazione di strutture per mamme o papà separati". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nuclei monoparentali, quindi, sia di mamme che di papà, in situazione di fragilità sociale o economica - aggiunge - avranno sostegno e saranno accompagnati verso la riconquista dell’autonomia. È quanto prevede una memora di Giunta appena approvata. Lo facciamo attraverso il modello d’accoglienza del cohousing, già sperimentato per altre categorie di persone e che ora abbiamo deciso di estendere, garantendo privacy, condivisione di spazi e socialità. Una risposta innovativa che possiamo realizzare anche grazie agli immobili confiscati alla criminalità organizzata, oltre a quelli già nella disponibilità di Roma Capitale. Una struttura è già in via di realizzazione mentre continua il lavoro in tutte le altre", conclude Raggi. (Com)