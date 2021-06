© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: premier Sanchez, dal prossimo fine settimana via obbligo mascherine in spazi aperti - A partire dal prossimo fine settimana in Spagna le mascherine in spazi aperti non saranno più obbligatorie. Lo ha annunciato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Circolo dell'Economia in corso a Barcellona, spiegando che questa decisione sarà affrontata nel Consiglio dei ministri del prossimo 24 giugno. "Torneremo ad una vita per le strade senza mascherina avanzando verso una nuova normalità". (segue) (Res)