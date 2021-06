© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Consiglio aggiorna lista Paesi terzi senza restrizioni a viaggi, dentro anche Usa - Il Consiglio dell'Unione europea ha annunciato di aver aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e di altri enti e autorità territoriali per i quali dovrebbero essere revocate le restrizioni ai viaggi, a seguito di una revisione ai sensi della raccomandazione sulla graduale revoca delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nell'Ue. Come previsto nella raccomandazione del Consiglio, questo elenco continuerà a essere riesaminato ogni due settimane e, se del caso, aggiornato. Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 18 giugno 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per i residenti di Albania; Australia; Israele; Giappone; Libano; Nuova Zelanda; Macedonia del Nord; Ruanda; Serbia; Singapore; Corea del Sud; Thailandia; Stati Uniti d'America; Cina, previa conferma di reciprocità. (segue) (Res)