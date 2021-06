I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Khamenei, elezioni presidenziali grande esame nazionale per l’intero Paese - La saggezza impone a tutti di prendere parte alle elezioni presidenziali in Iran, "questo grande esame nazionale in tutto il Paese". Lo ha dichiarato la Guida suprema della Rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, che questa mattina, venerdì 18 giugno, ha espresso il suo voto nel seggio elettorale in occasione della 13ma elezione presidenziale iraniana. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. “È il popolo che fondamentalmente decide per il suo futuro attraverso il suo voto”, ha sottolineato la Guida suprema, che ha aggiunto: “Il motivo per cui si invita ripetutamente il popolo iraniano a partecipare alle elezioni è che, in primo luogo, questa presenza è di beneficio per loro, e in secondo luogo, porta grandi vantaggi internazionali alla Repubblica islamica”. Secondo l’ayatollah, il voto espresso da ogni singolo iraniano è di fondamentale importanza, e “questi singoli voti formeranno i milioni di voti della nazione”. La 13ma elezione presidenziale si svolge contemporaneamente al sesto turno delle elezioni dei consigli comunali e dei villaggi, il primo turno di metà mandato per l'elezione suppletiva dell'11mo parlamento e il secondo turno di metà mandato per l'elezione della quinta Assemblea degli esperti. Le elezioni presidenziali si svolgono a livello nazionale e in 133 Paesi del mondo. Circa 500 giornalisti internazionali di 226 media stranieri stanno coprendo l'evento in Iran. (segue) (Res)