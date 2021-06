© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: sciopero generale per chiedere formazione rapida del governo - L’Unione generale del lavoro, sindacato del Libano, ha organizzato ieri uno sciopero generale, per fare appello alla rapida formazione di un governo di salvezza nazionale che colmi un vuoto politico in corso ormai da più di dieci mesi. I dimostranti hanno bloccato diverse vie della capitale, Beirut, chiedendo di trovare soluzioni pratiche alla grave crisi socio-economica in cui versa il Paese. Manifestazioni sono state registrate anche nel nord e nel sud del Libano, e nella regione orientale della Bekaa. (segue) (Res)